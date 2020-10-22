Anadolu Adalet Sarayı'nda ilk 'e-duruşma' yapıldı

Avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma" uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte Anadolu Adliyesi'nde de ilk e-duruşma yapıldı.

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma", sistemi bu hafta itibariyle Ankara, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerinde yer alan 42 Tüketici Mahkemesi'nde uygulanmaya başlandı.

Avukatlar cep telefonlarıyla duruşmaya katılabilecek

Şu anda avukatlar tarafından kullanılabilen “e-duruşma” uygulaması süreç içerisinde taraf, tanık ve bilirkişileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi çalışmalar sürüyor. Sistemle birlikte avukatların mahkemelere her yerden bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi akıllı cihazlardan bağlanmaları mümkün hale geldi. Sistem kapsamında avukatlar e-duruşma talebini UYAP aracılığıyla mahkemeye gönderecek. Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinin ardından avukatların elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yapılacak. Avukatların bilgileri ve fotoğrafının mahkeme tarafından UYAP üzerinden teyit edilmesinin ardından mahkemenin sistemi aktif hale getirmesi ile birlikte e-duruşma başlayacak.

Anadolu Adliyesi'nde de ilk ‘e- duruşma' yapıldı

Dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde de bugün ilk kez “e-duruşma” görüldü. Duruşmada mahkeme hakimi ve personeli hazır bulunurken, dosyanın tarafı olan avukat da görüntülü sistemle duruşmaya bağlandı.

“E-duruşmanın temel amacı yargılamayı hızlandırmak”

Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Seçgin, “Bakanlığımızın bu çalışması kapsamında Türkiye'ye sistemin yaygınlaştırılması çalışmaları çerçevesinde bugün itibariyle İstanbul, İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Ankara adliyelerinde tüketici mahkemelerinde e-Duruşma uygulaması hayata geçiriliyor. Toplam 42 mahkememizde bugün itibariyle e-Duruşma uygulaması başlatıldı. E-Duruşmanın temel amacı yargılamayı hızlandırmak, yargılama süreçlerini kısaltmak, avukatlarımızın duruşmalara katılmalarına mani olacak durumlarda bulundukları yerlerde avukat portalı ve celse uygulamaları ile bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi cihazlardan duruşmaya iştirakini sağlamak. Bu çerçevede de bizim adliyemizde 7 adet tüketici mahkemesinin duruşma salonunda gerekli altyapı oluşturuldu, bugün 5 adet tüketici mahkememizde de az önce e-duruşma uygulaması hayata geçirilmiş oldu” dedi.

“Yargılama sürecindeki gereksiz gecikmelerin önüne geçilecek”

Başsavcı Vekili Uğur Seçgin, “Bundan sonraki süreçte hukuk yargılaması kapsamında tüm hukuk mahkemelerimizde öncelikli olarak avukatların daha sonra aşama aşama bilirkişi, uzman ve tanıkların da e-Duruşma uygulamasından mahkemeye bizzat gelmeksizin, bulundukları yerlerden duruşmaya iştirakini sağlamak şeklinde uygulamamız kapsamı genişlemek suretiyle devam edecek. e-duruşma uygulamasıyla avukatlarımızın mahkemeye e-duruşmayla katılım yönündeki talepleri hakimlerimiz tarafından onaylandıktan sonra o mahkemedeki duruşmanın başka bir güne ertelenmesine gerek kalmaksızın e-duruşma ile duruşmaya bulunduğu yerden katılım sağlayarak yargılama sürecindeki gereksiz gecikmelerin önüne geçilmiş olacak” diye konuştu.

Seçgin konuşmasının devamında, “Duruşmanın tarafı olan avukatlar e-duruşma talebinde bulunduktan sonra bu hakim tarafından onaylanacak. Onay üzerine de duruşma gün ve saatinde avukatın e-imzasıyla kimliği doğrulanmak suretiyle avukat portalı veya celse uygulaması üzerinden duruşma salonuna online canlı bağlanması sesli ve görüntülü sağlanmak suretiyle duruşma icra edilecek. Uygulamanın temel amacı, yargılamanın hızlanması. Adaletin en erken sürede tecelli etmesine katkı sağlamasını diliyorum. Ülkemize, yargı camiamıza hayırlı uğurlu olur inşallah” ifadelerini kullandı.