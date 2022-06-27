Anadolu Adliyesi personelinin ‘Cimri' adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu

Anadolu Adliyesi personelinin sahne aldığı "Cimri" isimli tiyatro oyunu seyirciyle buluştu. 5 perdelik tiyatro gösterisi izleyiciden tam not aldı.

Anadolu Adliyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Tiyatro Kulübü üyeleri, tiyatro oyunu düzenledi. Adliye personeli, Fransız yazar Moliere'nin "Cimri" isimli oyununda sahne aldı. Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi'ndeki sahnelenen tiyatro gösterisine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Uğur Seçgin, Ömer Kurtuluş Aksoy, İhsan Kamil Akçadırcı, Hasan Turgut, Önder Yaman, Hacı Murat Gökşen, Onur Oğuzer, Cumali Karakütük ve Adalet Komisyonu Yedek Üyesi Ahmet Kaya ile çok sayıda adliye personeli izleyici olarak katılım sağladı.

Yoğun ilgi gören 5 perdelik tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Tiyatro gösterisi, oyuncuların bir araya gelerek çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.