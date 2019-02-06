Anadolu Adliyesinde kan bağışı kampanyası başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılayı'nın birlikte başlattığı kan bağışı kampanyasında kan veren Başsavcı İsmail Uçar, “Kanın insan hayatında çok önemli olduğunu bildiğimiz için bu bağışa destek amacıyla bir kampanya başlattık. Kızılay, 10 kez bağışta bulunana bronz madalya veriyor. Biz de istediği bölümde çalışma ödülü vereceğiz çalışanlarımıza” dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Kızılayı ile birlikte kan bağışı kampanyası başlattı. Anadolu Adalet Sarayı E Blok zemin katta bulunan Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda yapılan kampanyaya Başsavcı İsmail Uçar, Komisyon Başkanı Bekir Altun, başsavcı vekilleri, savcılar ve hakimler ile adliye personelleri katılarak kan bağışında bulundu.

Başsavcıdan kan bağışında bulunan çalışanlara müjde

Kan bağışında bulunan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, "Adliyemizde bulunan Kan Bağış Merkezine yeterli ilginin olmadığını arkadaşlar tespit etti. Kanın da insan hayatında çok önemli olduğunu bildiğimiz için bu bağışa destek amacıyla bir kampanya başlattık. Hocalarımızın desteğiyle biz de katkıda bulunmaya geldik. Kızılay, 10 kez bağışta bulunana bronz madalya veriyor. Biz de istediği bölümde çalışma ödülü vereceğiz çalışanlarımıza. Böyle bir ödüllendirme yapacağız" dedi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu Yazı İşleri Müdürü Selçuk Köse de kan bağışında bulunarak, “Çok güzel bir kampanya. Başsavcılığımız buna yönelik bir girişimde bulundu. Biz de iştirak ettik. Zaten adliyemizde her Perşembe günü kan bağışı yapılmakta. Aynı zamanda kök hücre bağışçısıyım. Yapan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.