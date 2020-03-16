İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anadolu Adliyesinde ‘korona virüsü' tedbirleri kapsamında bazı duruşmalar ertelendi

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında bazı mahkemeler duruşmalarını erteledi.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında bazı mahkemeler duruşmalarını erteledi. Adliye binasında dezenfekte çalışmalarının sürdüğü görüldü.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayında bazı mahkemeler duruşmaları erteledi. Duruşma salonlarının kapısına, "Korona virüsü nedeniyle duruşmalar yapılmayacaktır. Yeni duruşma günü tebligat veya sms ile gönderilecektir" yazıları asıldı.



Hakim odalarına, duruşma salonlarına girişler durduruldu


Alınan önlemler kapsamında bazı mahkemeler, hakim odalarına, koridorlarına, kalemlerine, arşivlere ve duruşma salonlarına personel haricinde giriş ve çıkışların tedbiren durdurulmasına karar verdi. Bazı İcra Mahkemelerinin, kapıların önüne masa koyarak avukatların ve vatandaşların içeriye girişlerini tedbiren engellendiği görüldü.


Korona virüsü nedeniyle cezaevi görüşlerine ara verilmesi nedeniyle cezaevi savcılarının bulunduğu noktalara da, görüş izinlerine 2 hafta ara verildiğine ilişkin uyarı yazıları asıldı. Adliye binasındaki dezenfekte çalışmaları sürerken, bazı adliye personellerinin, avukatların, vatandaşların, maske ve eldiven taktıkları gözlemlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.