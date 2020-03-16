Anadolu Adliyesinde ‘korona virüsü' tedbirleri kapsamında bazı duruşmalar ertelendi

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında bazı mahkemeler duruşmalarını erteledi. Adliye binasında dezenfekte çalışmalarının sürdüğü görüldü.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayında bazı mahkemeler duruşmaları erteledi. Duruşma salonlarının kapısına, "Korona virüsü nedeniyle duruşmalar yapılmayacaktır. Yeni duruşma günü tebligat veya sms ile gönderilecektir" yazıları asıldı.

Hakim odalarına, duruşma salonlarına girişler durduruldu

Alınan önlemler kapsamında bazı mahkemeler, hakim odalarına, koridorlarına, kalemlerine, arşivlere ve duruşma salonlarına personel haricinde giriş ve çıkışların tedbiren durdurulmasına karar verdi. Bazı İcra Mahkemelerinin, kapıların önüne masa koyarak avukatların ve vatandaşların içeriye girişlerini tedbiren engellendiği görüldü.

Korona virüsü nedeniyle cezaevi görüşlerine ara verilmesi nedeniyle cezaevi savcılarının bulunduğu noktalara da, görüş izinlerine 2 hafta ara verildiğine ilişkin uyarı yazıları asıldı. Adliye binasındaki dezenfekte çalışmaları sürerken, bazı adliye personellerinin, avukatların, vatandaşların, maske ve eldiven taktıkları gözlemlendi.