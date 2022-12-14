Anadolu Ateşi 24 Aralık'ta AKM'de yanacak

Her performansı büyük ilgi gören Anadolu Ateşi, 24 Aralık Cumartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Doğu ve batı kültürlerini dansla sentezleyerek sahneye taşıyan Anadolu Ateşi'nin yeni gösterisinin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

Halk danslarını bale, modern dans ve diğer dans disiplinleriyle sentezleyerek kültürel bir şölen sunan Anadolu Ateşi, 3 Aralık'ta gerçekleşen performansın gördüğü yoğun ilginin ardından 24 Aralık Cumartesi günü bir kez daha İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne alacak. Doğu ile batı kültürlerini buluşturan gösterinin biletlerine Biletinial üzerinden ulaşılabilecek.