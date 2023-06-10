Anadolu Aydınlar Ocağının başkanlığına yeniden Prof. Dr. İbrahim Öztek seçildi

Dr. İbrahim Öztek seçildi.

Öztek üyelere teşekkürün ardından yaptığı konuşmasında, “Geçtiğimiz günlerde ülkemizi her alanda ilgilendiren Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaşadık. Başa baş çekişmeli propaganda günlerini AAO'ya yakışır bir şekilde ağırbaşlılıkla izledik. Sonuçlar memleketimize hayırlı olsun. Seçimlerin en güzel yönü hoş olmayan bir durum yaşanmadan sağduyu içinde gerçekleşmiş olmasıdır. Yalnız giderek artan fakirlik, pahalılık, ekonominin gidişi, doların yükselişi, Türk'e düşman yerli ve ithal hainlerin tavır ve davranışları ülkemiz açısından acil çözülmesi gereken problemlerdir. Son depremin açtığı yaralar ve eğitim kurumlarımıza olan etkileri, (online eğitim) önemli sorunlar doğurmuştur, doğurmaya da devam etmektedir.

Doğudan, Orta Doğu'dan ve Afrika'dan taşınan insanların Türkiye'yi doldurmaları, BOP'nin Türkiye'yi işgal planlarının bir başka parçası olabilir. Türkiye'nin en acil sorunu budur. Ekonomi ve sosyal sağlık problemleri doğrudan bu soruna bağlıdır. Türkiye kaçkınlar yurdu olmamalıdır. Devletimiz, hükümetimiz gereken önlemleri alacaktır. Ancak önceliğin bu olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Yurt dışında okumak için giden gençlerin sayısı yılda 150 bindir. Bu da bizim aleyhimize bir beyin göçüdür. Bu zoraki göç her sorundan önce ele alınması gereken bir sorundur ve ivedi çözümü gerçekleştirilmelidir. Türk aydınının da birinci görevi budur. Bu güzel yurdumuza yapılan oyunlara, bunca haine ve düşmanlara rağmen ülkemiz için güzel günlerin geleceğine inancımız tamdır. Hiçbir doğum sancısız olmaz” diye konuştu.

Anadolu Aydınlar Ocağının yeni görev listesi şöyle:

"Yönetim Kurulu: 1. Prof. Dr. İbrahim Öztek 2. Em. Dz. Öğr. Alb. Hicabi Meral, 3. Osman Türk, 4. İbrahim Kop, 5. İlyas Tekin, 6. Op. Dr. Aydın Özgül, 7. Aynur Saydam, 8. Erol Güler, 9. Kamile Bekdemir, 10. Nizamettin Aras, 11. Hasan Basri Yazıcı, 12. Sadık Dönmezer, 13. Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, 14. M. Zeyyad Doğansoy, 15. İrfan Bolat, 16. Muharrem Vedat Eryetiş, 17. Recep Sinan Arıkan, 18. Hüsamettin Öztürk, 19. Mustafa Coşkun, 20. Yusuf Korkmaz, 21. Zübeyir Tolga Çiler, 22. Sinan Akar.

Denetleme Kurulu 1. Hasan Ekşioğlu, 2. Cemal Çelik, 3. Sevtap Can Tıraş, 4. Dr. Behçet Kara, 5. Köksal Cengiz, 6. Aykut Karluvalı.

İlim Ve İstişare Kurulu 1. Prof. Dr. Yümni Sezen, 2. Dr. Zülfikar Özkan, 3. Dr. Sırrı Aksu, 4. Sabri Şenel, 5. Prof. Dr. Mustafa Yaylacı, 6. Timsal Yıldıran Karabekir, 7. Prof. Dr. Ömer Beyazıd, 8. Mehmet Özçelik, 9. Mehmet Şadi Polat, 10. Prof. Dr. Lütfü Baş, 11. Sami Çelik, 12. Op. Dr. İbrahim Ethem Ökçesiz, 13. Galip Ziya Yalçınkaya, 14. Burhan Akgün, 15. Tülay Sezen, 16. Vedat Yenerer, 17. Prof. Dr. Arif Şanlı, 18. Mustafa Selçuk Göksu, 19. Mürsel Aslan, 20. Dr. Mustafa Kavlu."