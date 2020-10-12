Anadolu Efes, ALBA Berlin maçı için Almanya'ya uçtu

THY Euroleague'in 3. haftasında yarın deplasmanda ALBA Berlin ile karşılaşacak olan Anadolu Efes, Almanya'ya uçtu.

THY Euroleague'de üçüncü hafta maçında yarın deplasmanda Alba Berlin ile oynayacak Anadolu Efes, bu zorlu mücadele için Almanya'ya gitti. Euroleague'de geride kalan iki haftada galibiyet alamayan ve Zenit ile Fenerbahçe'ye mağlup olan lacivert-beyazlılar, sezonun ilk zaferi için Berlin'de parkeye çıkacak.

Daha önce rakibiyle 10 kez karşı karşıya gelen Anadolu Efes, Alman ekibini 9 maçta mağlup ederken, 1 müsabakada ise kaybetti. Lacivert-beyazlılar deplasmandaki 5 maçı da kazanmayı başardı.

Berlin'e gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Anadolu Efes'li basketbolcular, yeni ulaşım sponsorları Corendon Havayolları'nın maket uçağı ile basın mensuplarına poz verdi.

Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.00'de başlayacak.