Anadolu Efes, Alec Peters'i transfer etti

Anadolu Efes, geride kalan sezonda CSKA Moskova ile THY Euroleague şampiyonluğu yaşayan ABD'li basketbolcu Alec Peters ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon THY Eureleague'de final oynama başarısı gösterip, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Efes, bu bağlamda CSKA Moskova ile yollarını ayıran Alec Peters'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.

24 yaşındaki basketbolcu, 2018-2019 sezonunda THY Euroleague'de 5.3 sayı, 2.3 ribaund ortalamasıyla mücadele etti.