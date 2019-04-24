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Anadolu Efes, Barcelona'yı deplasmanda ezdi geçti

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off üçüncü karşılaşmasında deplasmanda İspanya’nın Barcelona Lassa takımını 68-102 gibi farklı bir skorla yenerek seride durumu 2-1’e getirdi.

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off üçüncü karşılaşmasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 68-102 gibi farklı bir skorla yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.


Serinin dördüncü maçı yine İspanya'da cuma günü oynanacak. Anadolu Efes, bu maçı da kazanması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak.



Salon: Palau Blaugrana


Hakemler: Christos Christodoulou, Sasa Pukl, Anne Panther


Barcelona Lassa: Chris Singleton 3, Thomas Heurtel 7, Ante Tomic 11, Victor Claver 2, Jaka Blazic 3, Kevin Pangos, Pau Ribas 6, Adam Hanga 13, Rolands Smits, Pierre Oriola 5, Kevin Seraphin 6, Kyle Kuric 12


Başantrenör: Svetislav Pesic


Anadolu Efes: Vasilije Micic 14, Adrien Moerman 13, Bryant Dunston 10, Rodrigue Beaubois 7, Krunoslav Simon 11, Shane Larkinx 30, James Anderson 3, Tibor Pleiss 14, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay


Başantrenör: Ergin Ataman


1. periyot: 20-26 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 39-52 (Anadolu Efes lehine)


3. periyot: 57-84 (Anadolu Efes lehine)

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