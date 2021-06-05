Anadolu Efes bayrakları İstanbul Boğazı'nda

Turkish Airlines EuroLeague 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve Avrupa'nın bir numaralı takımı olan Anadolu Efes'in şampiyonluk bayrakları; bir İstanbul geleneği olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.

Turkish Airlines EuroLeague'de, play-off serisinde Real Madrid'i, yarı finalde CSKA Moskova'yı, finalde de FC Barcelona'yı geçerek şampiyon olan Anadolu Efes'in hazırladığı bayraklar, gerekli izinlerin alınmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerden sonra asılan Anadolu Efes bayrakları, 10 gün boyunca İstanbul Boğazı'nda olacak.