Anadolu Efes, Bryant Dunston'ın sözleşmesini uzattı

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Bryant Dunston ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda yarıştığı kulvarda yine iddiasını sürdürmek isteyen Anadolu Efes, iç transferde oyuncuları ile sözleşme yenilemeye devam ediyor. Lacivert-beyazlılar son olarak Bryant Dunstan'ın ile sözleşme uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

34 yaşındaki oyuncu, THY Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 9 karşılaşmada 10.1 sayı, 5.3 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları ile mücadele etti. Dunston, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 7 maçta 8.3 sayı, 5.6 ribaund ve 0.7 asist ortalamaları ile oynadı.

Beş sezondur Efes forması giyen deneyimli oyuncu, sözleşmesinin ikinci yılını tamamladığında takımda yedinci sezonuna ulaşacak ve Anadolu Efes'te en uzun süre forma giymiş olan yabancı oyuncu unvanını kazanacak. Petar Naumoski lacivert-beyazlılar ile toplam altı sezon (1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 ve 1998-1999 sezonlarında) forma giymişti.