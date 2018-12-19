Anadolu Efes, CSKA Moskova deplasmanında

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 14. haftasında Rusya deplasmanında mücadele edeceği CSKA Moskova'yı mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

THY Euroleague'in 14. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 20.00'de Rus ekibi CSKA Moskava ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 13 haftada Efes'in 9, Moskova ekibinin ise 10 galibiyeti bulunuyor.

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Euroleague'de bugüne kadar 18 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Rus temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor. Bu müsabakalarda Moskova ekibi 15 kez parkeden galip ayrılırken, Efes ise rakibini 3 kez mağlup etme başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da CSKA Moskova 110-79 ve 98-80'luk skorlarla kazandı. Öte yandan lacivert-beyazlılar Euroleague'de CSKA Moskova'yı deplasmanda yenemedi.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 87.9 sayı ortalamasıyla, CSKA Moskova ise 87.8 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te R. Beaubois 13.7 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, CSKA'da ise C. Higgins 16.4 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.