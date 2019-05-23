Anadolu Efes, Ergin Ataman'la 2 yıl daha

18 yıl aradan sonra Euroleague'de Final-Four oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, Başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Efes'te üçüncü dönemini sürdüren Başantrenör Ergin Ataman ile iki yıllık sözleşme yenilendi. Ataman, lacivert-beyazlıları 1999-2001 yılları arasında, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmış ve 2017-18 sezonu ortasında üçüncü kez takımın başına geçmişti.

Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'in başında bir Euroleague ikinciliği, bir Euroleague üçüncülüğü, bir Türkiye Ligi şampiyonluğu, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası, iki Türkiye Kupası, altyapılarda ise bir Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, üç Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu ve iki Ümit Erkekler Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

Anadolu Efes, Ergin Ataman yönetiminde geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Vitoria Gasteiz kendinde düzenlenen Turkish Airlines Euroleague Final Four'da yarı final maçında Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup ederek finale yükselmiş, finalde Rusya'nın CSKA Moskova takımına 91-83 yenilmiş ve Euroleague'de 2018-19 sezonunu ikincilikle tamamlamıştı.