Anadolu Efes, Euroleague'de finalde

THY Euroleague Final Four mücadelesinde Anadolu Efes, CSKA Moskova’yı 89-86 yenerek adını finale yazdırdı.
THY Euroleague Final Four mücadelesinde Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 89-86 yenerek adını finale yazdırdı.
Salon: Lanxess Arena
Hakemler: Sasa Pukl, Juan Carlos Garcia, Gytis Vilius,
CSKA Moskova: Lundberg 15, Darrun Hilliard, İvan Ukhov 8, Daniel Hackett 17, Semen Antonov, Janis Strelnieks 2, Voigtmann 6, Will Clyburnx 26, Tornike Shengelia 10, Kurbanov 2, Michael Eric
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
Anadolu Efes: Larkin 11, Beaubois 15, Singleton 1, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 19, Moerman 6, Micic 25, James Anderson 2, Dunston, Simon 10
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 15-25 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 37-49 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 55-71 (Anadolu Efes lehine)