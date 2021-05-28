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Anadolu Efes, Euroleague'de finalde

THY Euroleague Final Four mücadelesinde Anadolu Efes, CSKA Moskova’yı 89-86 yenerek adını finale yazdırdı.

THY Euroleague Final Four mücadelesinde Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 89-86 yenerek adını finale yazdırdı.



Salon: Lanxess Arena


Hakemler: Sasa Pukl, Juan Carlos Garcia, Gytis Vilius,


CSKA Moskova: Lundberg 15, Darrun Hilliard, İvan Ukhov 8, Daniel Hackett 17, Semen Antonov, Janis Strelnieks 2, Voigtmann 6, Will Clyburnx 26, Tornike Shengelia 10, Kurbanov 2, Michael Eric


Başantrenör: Dimitrios Itoudis


Anadolu Efes: Larkin 11, Beaubois 15, Singleton 1, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 19, Moerman 6, Micic 25, James Anderson 2, Dunston, Simon 10


Başantrenör: Ergin Ataman



1. Periyot: 15-25 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 37-49 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 55-71 (Anadolu Efes lehine)

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