Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko derbisi Tivibu'da

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Türk basketbolunun iki devi Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko arasında yaşanacak derbi heyecanını ekranlara taşıyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, dijital TV platformu Tivibu ile izleyicilerine futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunmaya devam ediyor. Dijital TV platformu, basketbol severlerin heyecanla beklediği ING Basketbol Süper Lig derbisi Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko maçını Sinan Erdem Spor Salonu'ndan naklen ekranlara getiriyor. Karşılaşma 30 Ocak Pazar günü saat 18.00'da Tivibu Spor 2 kanalından takip edilebilecek.

Büyük çekişme devam ediyor

Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi play off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3 kere yenerek ligde 15'inci şampiyonluğuna ulaşırken bu sezonun 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes karşısında kendi sahasında 22 sayı farkla galibiyete ulaşmıştı.

ING Basketbol Süper Ligi puan sıralamasında lider konumda bulunan Fenerbahçe Beko ile geçen yılın şampiyonu Anadolu Efes arasında heyecanlı bir mücadele yaşanması bekleniyor.