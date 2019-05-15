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Anadolu Efes Final Four için yola çıktı

THY Euroleague 2018-2019 sezonunda Final Four’a katılma hakkı elde eden Anadolu Efes, İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek organizasyon için yola çıktı.

THY Euroleague 2018-2019 sezonunda Final Four'a katılma hakkı elde eden Anadolu Efes, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek organizasyon için yola çıktı. İstanbul Havalimanı'ndan İspanya'ya hareket eden Anadolu Efes kafilesini taraftarlar, oyuncu yakınları ve medya mensupları uğurladı.


Bugünden itibaren hazırlıklarını Vitoria-Gasteiz'da sürdürecek olan Anadolu Efes'i Final Four boyunca yüzlerce Anadolu Efes taraftarı da yerinde destekleyecek. Final Four'daki ilk maçında cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak olan Anadolu Efes, bu karşılaşmayı kazanması halinde CSKA Moskova - Real Madrid karşılaşmasının galibiyle Euroleague Finali'nde karşı karşıya gelecek.


Euroleague Finali, 19 Mayıs Pazar günü TSİ 21.30'da başlayacak. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko maçını kaybetmesi halinde ise yine 19 Mayıs Pazar günü 18.30 başlayacak üçüncülük maçında sahaya çıkacak.


Daha önce katıldığı iki Final Four organizasyonunu da üçüncü sırada bitiren Anadolu Efes'in THY Euroleague Final Four 2019 kadrosunda şu isimler bulunuyor:



4. Doğuş Balbay (Kaptan)


0. Shane Larkin


1. Rodrigue Beaubois


3. Yiğitcan Saybir


6. Metecan Birsen


10. Onuralp Bitim


12. Brock Motum


15. Sertaç Şanlı


18. Adrien Moerman


19. Buğrahan Tuncer


21. Tibor Pleiss


22. Vasilije Micic


23. James Anderson


42. Bryant Dunston


44. Krunoslav Simon

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