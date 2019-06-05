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Anadolu Efes finalde

TBL Play-Off Yarı Final üçüncü maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta’yı 78-72 mağlup ederek, seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükselen ilk takım oldu.

TBL Play-Off Yarı Final üçüncü maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-72 mağlup ederek, seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükselen ilk takım oldu.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı


Galatasaray Doğa Sigorta: Aaron Harrison 24, Tai Webster 6, Zach Auguste 15, Nigel Hayes 12, Göksenin Köksal 8, Marko Arapovic 2, Can Korkmaz 5, Ege Arar, Caner Erdeniz, Erol Can Çinko


Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan


Anadolu Efes: Bryant Dunston 2, James Anderson 13, Motum 24, Vasilije Micic 23, Sertaç Şanlı 4, Shane Larkin 12, Onuralp Bitim, Doğuş Balbay, Metecan Birsen, Buğrahan Tuncer


Başantrenör: Ergin Ataman


1. Periyot: 15-17 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 36-41 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 51-62 (Anadolu Efes lehine)


5 faulle çıkan: Tai Webster (Galatasaray Doğa Sigorta)

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