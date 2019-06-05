Anadolu Efes finalde

TBL Play-Off Yarı Final üçüncü maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-72 mağlup ederek, seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükselen ilk takım oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı

Galatasaray Doğa Sigorta: Aaron Harrison 24, Tai Webster 6, Zach Auguste 15, Nigel Hayes 12, Göksenin Köksal 8, Marko Arapovic 2, Can Korkmaz 5, Ege Arar, Caner Erdeniz, Erol Can Çinko

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

Anadolu Efes: Bryant Dunston 2, James Anderson 13, Motum 24, Vasilije Micic 23, Sertaç Şanlı 4, Shane Larkin 12, Onuralp Bitim, Doğuş Balbay, Metecan Birsen, Buğrahan Tuncer

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 15-17 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 36-41 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 51-62 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Tai Webster (Galatasaray Doğa Sigorta)