Anadolu Efes finalde

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 96-66 mağlup ederek seriyi 3-0 yaptı ve finale yükseldi.

Salon: Akatlar

Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Serdar Ünal

Beşiktaş: Şehmus Hazer 8, Blackmon 6, Ercan 4, Furkan 4, Berry, Mehmet 4, Samet 4, Johnson 2, Egehan 9, Hakan 2, Alperen Şengün 23

Başantrenör: Ahmet Kandemir

Anadolu Efes: Beaubois 7, Sertaç, Moerman 17, Micic 13, Anderson 5, Yiğitcan 18, Doğuş 7, Tolga 9, Erten, Buğrahan 3, Pleiss 17

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 30-16 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 60-33 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 73-47 (Anadolu Efes lehine)