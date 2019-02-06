İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anadolu Efes ile Gran Canaria 2. randevuda

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 22.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 22. haftasında evinde İspanyol ekibi Gran Canaria ile ikinci kez karşılaşacak. Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Efes 94-90 kazandı.


THY Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol ekibi Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 21 haftada Efes 13 galibiyet, 8 mağlubiyetle 4. sırada yer alırken, Gran Canaria ise 6 galibiyet, 15 mağlubiyetle 14. sırada bulunuyor.



2. randevu


Anadolu Efes ile Gran Canaria THY Euroleague tarihinde bugüne kadar 1 kez mücadele etti. Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakadan lacivert-beyazlılar 94-90'lık skorla galip ayrıldı.



Avrupa'da 643. maç


Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 642 kez parkeye çıktı. İstanbul ekibi söz konusu müsabakalarda 353 galibiyet alırken, 289 kez rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar oynadığı 394 karşılaşmada ise 196 galibiyet elde ederken, 198 yenilgi aldı.



İstatistiklerle iki takım


Ligde Anadolu Efes, 85.0 sayı ortalamasıyla oynarken, Gran Canaria ise 79.0 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Lacivert-beyazlılarda R. Beaubois 12.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. İspanyol temsilcisinde ise C. Evans 10.3 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkı sağlıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.