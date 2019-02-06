Anadolu Efes ile Gran Canaria 2. randevuda

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 22. haftasında evinde İspanyol ekibi Gran Canaria ile ikinci kez karşılaşacak. Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Efes 94-90 kazandı.

THY Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol ekibi Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 21 haftada Efes 13 galibiyet, 8 mağlubiyetle 4. sırada yer alırken, Gran Canaria ise 6 galibiyet, 15 mağlubiyetle 14. sırada bulunuyor.

2. randevu

Anadolu Efes ile Gran Canaria THY Euroleague tarihinde bugüne kadar 1 kez mücadele etti. Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakadan lacivert-beyazlılar 94-90'lık skorla galip ayrıldı.

Avrupa'da 643. maç

Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 642 kez parkeye çıktı. İstanbul ekibi söz konusu müsabakalarda 353 galibiyet alırken, 289 kez rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar oynadığı 394 karşılaşmada ise 196 galibiyet elde ederken, 198 yenilgi aldı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes, 85.0 sayı ortalamasıyla oynarken, Gran Canaria ise 79.0 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Lacivert-beyazlılarda R. Beaubois 12.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. İspanyol temsilcisinde ise C. Evans 10.3 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkı sağlıyor.