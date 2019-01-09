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Anadolu Efes, Khimki ile 4. randevuda

THY Euroleague’in 18.

THY Euroleague'in 18. haftasında Anadolu Efes, sahasında oynayacağı Rus ekibi Khimky ile 4. kez mücadele edecek. Geride kalan 3 maçta Anadolu Efes 1, Khimky ise 2 gez sahadan galip ayırldı.


THY Euroleague'in 18. haftasında Anadolu Efes, yarın sahasında Khimky'i ağırlayacak. Bu mücadeleyle lacivert-beyazlılar, Rusya temsilcisi ile 4. kez mücadele edecek. Geride kalan maçlarda ise Ergin Ataman'ın öğrencileri 1 galibiyet alırken, Khimky ise 2 maçta gülen taraf oldu. Efes, THY Euroleague'de 17 hafta itibariyle 11 galibiyet 6 mağlubiyet ile 4. sırada bulunurken, Khimky de 7 galibiyet 10 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor.



İstatistiklerle iki takım


Bu sezon THY Euroleague'de Anadolu Efes, 85. 9 sayı ortalamasıyla oynarken, lacivert-beyazlı ekipte en skorer isim ise 13.9 ortalamayla mücadele eden Beaubois oldu. Konuk ekip Khimky ise 84.3'lük sayı ortalaması ile mücadele ederken, 24.9'lük sayı ortalamayla Shved, takımını sırtlayan isim oldu.

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