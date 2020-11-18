Anadolu Efes, Khimki Moskova deplasmanında

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 10. haftasında yarın TSİ 20.00'de deplasmanda Rus ekibi Khimki Moskova ile karşılaşacak.

THY Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 20.00'de Khimki Moskova'ya konuk olacak. Ligde geride kalan 9 haftada 1 maç eksik olan lacivert-beyazlılar, 4 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Khimki ise oynadığı 8 müsabakada 2 kez kazanırken, 6 kez de mağlubiyet yaşadı.

6. randevu

Khimki Moskova ile Anadolu Efes, THY Euroleague'de bugüne kadar 5 kez kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Efes, 3 kez parkeden galip ayrılırken, 2 kez de Rus temsilcisi kazandı. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleden lacivert-beyazlılar 101-82'lik skorla gaip ayrıldı.

Avrupa kupalarında 695. maç

Avrupa arenasındaki 695. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, geride kalan karşılaşmalarda 392 galibiyet ve 302 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 447. mücadelesini oynayacak olan Efes, 235 kez parkeden galip ayrılırken, 211 kez mağlup oldu.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 79.0 sayı, 29.3 ribaund ve 18.9 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Khimki Moskova ise 77.5 sayı, 34.3 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Vasilije Micic 14.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Rus temsilcisinde ise Devin Booker 16.2 sayı ortalamasıyla oynayarak katkıda bulunuyor.

Karşılaşmayı Christos Christodoulou, Milos Koljensic ve Marcin Kowalski üçlüsü yönetecek.