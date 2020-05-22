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Anadolu Efes, korona testine girdi

Anadolu Efes kulübü, THY Euroleague’de olası devam kararı çıkması ihtimaline karşın, tüm ekibe korona virüs testi yaptırttı.

Anadolu Efes kulübü, THY Euroleague'de olası devam kararı çıkması ihtimaline karşın, tüm ekibe korona virüs testi yaptırttı.


Lacivert-Beyazlı kulüpten, bugün gerçekleşen testlerle ilgili olarak şu açıklama yapıldı:


"Turkish Airlines Euroleague'de 2019-2020 sezonunun olası devamı düşünülerek A Takım yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza ve çalışanlarımıza bugün Merter Tesislerimizde Covid-19 testleri gerçekleştirilmiştir.


Test sonuçları belli olduğunda kulübümüz tarafından açıklanacaktır."

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