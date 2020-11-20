Anadolu Efes maçını dijital tribünden 300'e yakın taraftar izledi

THY Euroleague'de 17 Kasım'da oynanan Bayern Münih maçı öncesinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda dijital bir tribün kuran Anadolu Efes, 300'e yakın taraftarının maç heyecanına +1 olmasını sağladı.

Gerçekleştirdiği pazarlama faaliyetleri ve marka haline gelen maç deneyimi ile Euroleague tarafından dört kez 'Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Takımı' seçilen Anadolu Efes, Avrupa basketbolunda yeni bir ilke daha imza attı. THY Euroleague'de 17 Kasım'da oynanan Bayern Münih maçı öncesinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda dijital bir tribün kuran Anadolu Efes, 300'e yakın taraftarının maç heyecanına +1 olmasını sağladı. Anadolu Efes Spor Kulübü Dijital Tribünü'nde yer alan taraftarlar, yaptıkları sosyal medya paylaşımlarında unutulmaz deneyim yaşadıklarını belirttiler.

Anadolu Efes Fan Club üyelerinin kendilerine iletilen link üzerinden kullanıcı adı ve şifrelerini girerek katıldıkları Anadolu Efes Spor Kulübü Dijital Tribünü'nde Microsoft Teams uygulamasının Together özelliği de kullanıldı ve bu da Türkiye'de ilk kez bir spor karşılaşmasında taraftarları dijital olarak tribüne taşımak için kullanıldı.

Uzun süreli hazırlıkların ardından hayata geçirilen proje ile ilgili rakamlar şöyle:

- Anadolu Efes Spor Kulübü Dijital Tribünü'nün hazırlık süreci yaklaşık iki ay sürdü.

- Katılımcıların sorunsuz bir deneyim yaşamaları için 100'den fazla kişi görev yaptı.

- Kullanılan led ekranların uzunluğu 27.5 metreye 3 metre şeklindeydi.

- İnternet altyapısı için 900Mbps simetrik (metroethernet) teknolojisinden yararlanıldı.

- Kullanılan kabloların uzunluk toplamı 7 kilometre idi.

- Canlı moderasyon ekibinde 20'ye yakın çalışan görev yaptı.

- Yüzlerce basketbolsevere canlı yardım hizmeti sunuldu.