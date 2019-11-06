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Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 7.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 7. haftasında Yunan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.


THY Euroleague'in 7. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 6 haftada Efes 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6. sırada bulunurken, kırmızı-beyazlılar ise 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.



Avrupa kupalarında 665. maç


Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 664 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 368 galibiyet ve 296 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 417. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 416 karşılaşmada 211 kez galibiyet sevinci yaşarken, 205 kez de rakiplerine mağlup oldu.



39. randevu


Olympiakos ile Anadolu Efes , Avrupa kupalarında bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Efes 17 kez rakibini mağlup ederken, 21 kez de sahadan üzgün ayrıldı. İki takımın geçen sezon oynadığı maçlarda Yunan ekibi evinde 88-81, Efes de sahasında 75-65'lik skorla galip ayrılmıştı.



İstatistiklerle iki takım


Ligde Anadolu Efes 80.7 sayı ortalamasıyla oynarken, Olympiakos ise 72.5 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 17.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Yunan temsilcisinde Georgios Printezis 11.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkı veriyor.

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