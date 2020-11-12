Anadolu Efes, Panathinaikos deplasmanında

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 8. haftasında yarın Yunanistan deplasmanında Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'in 8. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.00'de Yunan ekibi Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde geride kalan 7 haftada lacivert-beyazlılar, 1 maç eksik olarak 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor. Ligde 2 maçı eksik olan Pana ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 14. sırada bulunuyor.

25. randevu

Panathinaikos ile Anadolu Efes, THY Euroleague'de bugüne kadar 24 kez kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Efes parkeden 8 kez galip ayrıldı. 16 mücadeleyi ise Yunan temsilcisi kazandı. Geçtiğimiz sezon Yunanistan'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 86-70'lik skorla kazandı.

Avrupa kupalarında 693. maç

Avrupa arenasındaki 693. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, geride kalan karşılaşmada 391 galibiyet ve 301 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 445. mücadelesini oynayacak olan Efes, 234 kez parkeden galip ayrılırken, 210 kez mağlup oldu.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 80.2 sayı, 28.2 ribaund ve 19.7 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Panathinaikos ise 80.6 sayı, 37.2 ribaund ve 15.8 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Krunoslav Simon 14.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Yunan temsilcisinde ise Nemanja Nedovic 15.6 sayı ortalamasıyla oynayarak katkıda bulunuyor.

Karşılaşmayı Daniel Hierrezuelo, Milivoje Jovcic ve Milan Nedovic üçlüsü yönetecek.