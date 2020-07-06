İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois'in sözleşmesini uzattı

Anadolu Efes, Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois’in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Anadolu Efes, Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.


Anadolu Efes, Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois ile nikah tazeledi. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı belirtildi.


Rodrigue Beaubois, Anadolu Efes ile THY Euroleague'de bu sezon 10.6 sayı, 2.6 asist ve 1.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.


Beaubois, kariyerinde Avrupa'da Cholet, Charleroi, Le Mans, Strasbourg, Baskonia Vitoria Gasteiz ve NBA'de de Batı Konferansı takımlarından Dallas Mavericks'te formaları giydi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.