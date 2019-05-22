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Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Anadolu Efes sahasında Banvit’i 81-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Anadolu Efes sahasında Banvit'i 81-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen


Anadolu Efes: Bryant Dunston 23, Adrien Moermanx 26, Vasilije Misic 14, Krunoslav Simon 13, Onuralp Bitim 3, Sertaç Şanlı 2


Başantrenör: Ergin Ataman


Banvit: Şehmus Hazer 11, Tolga Geçim 7, Alex Perez 5, Jordan Morgan 20, D.J. Shelton 16, Metehan Akyel 1, Ragıp Berke Atar 5, Rıdvan Öncel 7


Başantrenör: Hakan Demir


1. periyot: 18-24 (Banvit lehine)


Devre: 41-44 (Banvit lehine)


3. periyot: 64-62 (Anadolu Efes lehine)

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