Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Anadolu Efes sahasında Banvit’i 81-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Anadolu Efes sahasında Banvit'i 81-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen
Anadolu Efes: Bryant Dunston 23, Adrien Moermanx 26, Vasilije Misic 14, Krunoslav Simon 13, Onuralp Bitim 3, Sertaç Şanlı 2
Başantrenör: Ergin Ataman
Banvit: Şehmus Hazer 11, Tolga Geçim 7, Alex Perez 5, Jordan Morgan 20, D.J. Shelton 16, Metehan Akyel 1, Ragıp Berke Atar 5, Rıdvan Öncel 7
Başantrenör: Hakan Demir
1. periyot: 18-24 (Banvit lehine)
Devre: 41-44 (Banvit lehine)
3. periyot: 64-62 (Anadolu Efes lehine)