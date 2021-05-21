Anadolu Efes seriyi 2-0 yaptı

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 104-86 mağlup etti ve seriyi 2-0 yaptı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Mehmet Şahin

Anadolu Efes: Dunston 21, Singleton 18, Sertaç Şanlı 17, Buğrahan Tuncer 13, Micic 11, Simon 11, Anderson 5, Larkin 3, Tolga Geçim 3, Doğuş Balbay 2, Yiğitcan Saybir

Başantrenör: Ergin Ataman

Beşiktaş Icrypex: Blackmon 16, Alperen Şengün 15, Johnson 10, Şehmus Hazer 9, Mehmet Yağmur 8, Hakan Sayılı 8, Ercan Osmani 6, Furkan Haltalı 6, Berry 3, Egehan Arna 2, Samet Yiğitoğlu 2, Sadık Emir Kabaca 1

Başantrenör: Ahmet Kandemir

1. Periyot: 31-23 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 60-44 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 77-63 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Ercan Osmani (Beşiktaş)