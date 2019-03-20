Anadolu Efes, sosyal sorumluluk üstlenmeyi sürdürüyor

Anadolu Efes Spor Kulübü, her yıl Kütüphaneler Haftası kapsamında “Bu Maça Bilet Yerine Kitapla Gelin” mottosuyla hayata geçirdiği Bir Kitap da Sen Getir kampanyasını, beşinci kez, 7 Nisan 2019'daki Bahçeşehir Koleji maçında gerçekleştirecek.

Basketbolseverler, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maça kitap ile gelerek hem ücretsiz maç biletinin sahibi olacak hem de ihtiyaç sahibi öğrencileri eğitim hayatlarına destek olacak kitaplarla buluşturacak. Kampanyaya katılan eğitim gönüllüsü basketbolseverlere, Anadolu Efes Spor Kulübü oyuncularının fotoğraflarının bulunduğu kitap ayraçları da hediye edilecek. Kampanya kapsamında toplanan ilköğretim seviyesindeki karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumdaki kitaplar, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nın desteğiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılacak.

Maç öncesinde bilet gişelerine teslim edilecek ilköğretim seviyesindeki tarih, edebiyat, sosyal bilimler, pozitif bilimler ve felsefe gibi farklı konudaki kitaplar, yapılacak uygunluk kontrollerinin ardından Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nın desteğiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara ulaştırılacak.

Basketbolseverlere maç bileti hediye edilecek

İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olan basketbolseverler, hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki Anadolu Efes - Bahçeşehir Koleji maçı için ücretsiz bilet alacak hem de Anadolu Efes oyuncularının fotoğraflarının bulunduğu kitap ayraçlarının sahibi olacak.

Ayrıca Anadolu Efes Spor Kulübü partnerleri de Bir Kitap da Sen Getir kampanyasına katkı sağlayarak daha fazla eğitim gönüllüsünün kampanyaya destek olmasını sağlayacak.

Karşılaşmaya gelemeyen ama kampanyaya katılmak isteyen basketbolseverler de 7 Nisan Pazar günü teslim olacak şekilde Anadolu Efes Spor Kulübü Merter Tesisleri'ne kitaplarını kargolayabilecekler.

Toplanan kitaplar Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılmıştı

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Bir Kitap da Sen Getir kampanyası kapsamında topladığı binlerce kitap, bugüne kadar Ağrı, Bitlis, Antalya, Erzincan, Kocaeli, Kütahya, Tunceli, Van, Adana, Ankara, Kastamonu, Manisa, Şanlıurfa ve İstanbul gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara ulaştırılmıştı.