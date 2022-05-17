Anadolu Efes, THY Euroleague Final-Four için Sırbistan'a gitti

Üst üste üçüncü kez Final Four'a katılma başarısı gösteren Anadolu Efes, coşkulu kutlama eşliğinde İstanbul Havalimanı'ndan Sırbistan'ın Belgrad şehrine gitti.

Anadolu Efes, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde 19-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan THY Euroleague 2022 Final-Four için Sırbistan'a gitti. Lacivert-beyazlı takım için Belgrad'a gitmek üzere geldiği İstanbul Havaalanı'nda havaalanı işletmecisi İGA tarafından coşkulu bir uğurlama töreni düzenlendi. Basketbolcular, uçağın kapısında bando eşliğinde marşlarla ve takım bayraklarıyla karşılandı. Düzenlenen organizasyonun ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve takım kaptanı Doğuş Balbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ergin Ataman, kupayı yeniden Türkiye'ye getirmek istediklerini belirtti.

"Şampiyon olarak gidiyoruz ve unvanımızı korumak için gidiyoruz”

Sırbistan'a hareket öncesi havaalanında basın mensuplarına turnuvaya ilişkin değerlendirmede bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şampiyonluk unvanını korumak için gittiklerini belirterek, "Beklediğimiz an geldi. Belgrad'a son şampiyon olarak gidiyoruz ve unvanımızı korumak için gidiyoruz. Tabi ki öncelikle yarı finalde oynayacağımız rakip çok güçlü bir takım. Olimpiakos normal sezonu ikinci sırada tamamladı. Zor bir maç bizi bekliyor ama kazanıp 21 Mayıs'ta finale bir kez daha çıkmak istiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Rakiplerimize büyük saygımız var. Türk halkının duaları bizimle olsun. Alıştık artık bu üst üste üçüncü Final Four'umuz. Açıkçası ilk gittiğimizde çok heyecanlıydık. Geçen yıl şampiyon olabileceğimizi gördük, bu yıl da onu tekrar etmeye çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Doğuş Balbay: "Sanki ilk defa gidiyor kadar heyecanlıyız"

Takım Kaptanı Doğuş Balbay ise, "Bizim için zorlu bir süreç oldu. Güzel bir sezon geçirdik ama hiç kolay olmadı. Şampiyon bir takım olarak bütün sezon oynadık. Bunu da korumak istiyoruz. Sırbistan'a da bu hedefle gidiyoruz. Ama adım adım gitmemiz gerekiyor. Yarı finalde Olimpiakos ile oynayacağız. Çok ciddi bir ekip. Biz de bu galibiyeti alıp ülkemize kupayla dönmek istiyoruz. Biz hala çok açız, kupayı almak için çok istekliyiz. Bu bizim üst üste üçüncü Final Four'umuz, sanki ilk defa gidiyor kadar heyecanlıyız. O yüzden hedeflerimizden ve heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Yine tek hedef iki maç sonunda kupayı almak" şeklinde konuştu.

Takım, uğurlama töreninin ardından uçağa geçerek saat 18.00'de Sırbistan'ın Belgrad şehrine hareket etti. Anadolu Efes, THY EuroLeague 2022 Final Four'daki ilk maçında Olimpiakos ile 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.00'da Belgrad Stark Arena'da karşılaşacak.