Anadolu Efes, THY Euroleague'de finalde

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen THY Euroleague Final Four’da Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos’u 77-74’lük skorla mağlup ederek finale yükseldi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen THY Euroleague Final Four'da Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos'u 77-74'lük skorla mağlup ederek finale yükseldi.
Salon: Stark
Hakemler: Borys Ryzhyk, Olegs Latisevs, Gytis Vilius
Olympiakos: Walkup 5, Acy, Dorsey 11, Larentzakis, Moustapha Fall 7, Kostas Sloukas 11, Hassan Martin 11, Sasha Vezenkov 5, Georgios Printezis 2, Kostas Papanikolaou 10, McKissic 12
Başantrenör: Georgios Bartzokas
Anadolu Efes: Shane Larkin 21, Rodrigue Beaubois, Chris Singleton 5, Elijah Bryant 16, Adrien Moerman, Tibor Pleiss 8, Vasilije Micic 15, James Anderson, Bryant Dunston 12
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 21-18 (Olympiakos lehine)
Devre: 43-42 (Olympiakos lehine)
3. Periyot: 66-63 (Anadolu Efes lehine)
5 Faulle çıkan: Bryant Dunston, Chris Singleton (Anadolu Efes)