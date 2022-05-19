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Anadolu Efes, THY Euroleague'de finalde

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen THY Euroleague Final Four’da Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos’u 77-74’lük skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen THY Euroleague Final Four'da Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos'u 77-74'lük skorla mağlup ederek finale yükseldi.



Salon: Stark


Hakemler: Borys Ryzhyk, Olegs Latisevs, Gytis Vilius


Olympiakos: Walkup 5, Acy, Dorsey 11, Larentzakis, Moustapha Fall 7, Kostas Sloukas 11, Hassan Martin 11, Sasha Vezenkov 5, Georgios Printezis 2, Kostas Papanikolaou 10, McKissic 12


Başantrenör: Georgios Bartzokas


Anadolu Efes: Shane Larkin 21, Rodrigue Beaubois, Chris Singleton 5, Elijah Bryant 16, Adrien Moerman, Tibor Pleiss 8, Vasilije Micic 15, James Anderson, Bryant Dunston 12


Başantrenör: Ergin Ataman


1. Periyot: 21-18 (Olympiakos lehine)


Devre: 43-42 (Olympiakos lehine)


3. Periyot: 66-63 (Anadolu Efes lehine)


5 Faulle çıkan: Bryant Dunston, Chris Singleton (Anadolu Efes)

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