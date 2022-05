Anadolu Efes'in final heyecanı İstanbul'da yaşandı

THY Euroleague Final Four'da Belgrad'da oynanan Olympiakos-Anadolu Efes maçının heyecanı İstanbul'da da yaşandı.

Erkek bakım markası Old Spice, EuroLeague Final Four'unda Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelen Anadolu Efes'in yarı final heyecanına İstanbul'da düzenlediği maç izleme etkinliği ile ortak oldu. Belgrad'da gerçekleşen heyecan dolu mücadele için İstanbul'da düzenlediği maç izleme etkinliğinde Old Spice, spor camiasından isimler ile bir araya geldi. Bu kritik ve önemli maç için İstanbul'da buluşan sporseverler, Olympiakos-Anadolu Efes Final Four maçının heyecanına ortak olarak unutulmayacak anlar yaşadı.

2022 EuroLeague Final Four organizasyonunun yarı final maçında Olympiakos ile karşılaşan Anadolu Efes, maçı 77-74 skorla kazanarak finale yükseldi.