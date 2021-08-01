Anadolu Efes'in, Köln'de Bir Asma Kilit filminin üçüncü bölümü, yarı finaldeki CSKA Moskova maçına odaklanacak

Turkish Airlines EuroLeague'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes'in Final Four'un düzenlendiği Köln şehrinde yaşadıklarının arka planını anlatan Köln'de Bir Asma Kilit filminde sıra üçüncü bölüme geldi.

İsmini Final Four organizasyonunun Köln'de düzenleneceğinin belli olmasının ardından, Covid-19 salgını öncesinde bir Anadolu Efes taraftarının Köln'deki bir köprüye “Anadolu Efes F4 Champ” yazılı bir asma kilit asmasından alan yapımın üçüncü bölüm ismi ise “Yeniden Yüzleşme - Re-encounter” olarak belirlendi.

2 Ağustos 2021 Pazartesi günü 20.00'de yayınlanacak üçüncü bölümün odak noktası ise Final Four yarı finalindeki CSKA Moskova maçı olacak.