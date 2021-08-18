Anadolu Efes'in şampiyonluk hikayesinin son bölümü yayınlanıyor

Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonu olduğu Final Four organizasyonunda yaşadıklarının arka planını anlatan Köln'de Bir Asma Kilit Filmi, dördüncü bölümle birlikte sona erecek.

İsmini Final Four organizasyonunun Köln'de düzenleneceğinin belli olmasının ardından, Covid-19 salgını öncesinde bir Anadolu Efes taraftarının Köln'deki bir köprüye “Anadolu Efes F4 Champ” yazılı bir asma kilit asmasından alan yapımın final bölümü ismi ise “Kilitli” olacak.

Bu akşam 20.00'de Anadolu Efes Spor Kulübü Youtube kanalında yayınlanacak son bölümün odak noktası ise final maçından önceki basın toplantısı, FC Barcelona karşılaşmasından bench hikayeleri ve hiçbir yerde yayınlanmamış kutlama görüntüleri olacak.

Soyunma odasında, otelde ve uçak yolculuğunda neler yaşandı?

İlk üç bölümüyle Anadolu Efes taraftarlarından çok olumlu geri dönüşler alan ve yeni bölümlerin merakla beklendiği Köln'de Bir Asma Kilit'in son bölümü, final maçı öncesindeki basın toplantısıyla başlayacak. Ayrıca maç sırasında benchte yaşanan ilginç anlar, maç sonu parkedeki ilk sevinçler, soyunma odası ve oteldeki kutlamalar ve İstanbul'a dönüş uçağındaki ilgi çekici anlar da dördüncü bölümde yer alacak.

Köln'de Bir Asma Kilit Filmi'nin dördüncü bölümü, yine Anadolu Efes Spor Kulübü Youtube kanalında, Türkçe-İngilizce altyazı seçenekleri ile yayınlanacak.