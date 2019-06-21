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Anadolu Efes'in şampiyonluk sevinci soyunma odasına taşındı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olan Anadolu Efes, kutlamaları soyunma odasında da sürdürdü.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes, kutlamaları soyunma odasında da sürdürdü.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7. ve son maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-74'lik skorla yenerek durumu 4-3 yaptı ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Kupa törenin ardından lacivert-beyazlılar, soyunma odasında da şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Soyunma odasındaki sevinçlerde Anadolu Efes Başkan Tuncay Özilhan da yer aldı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, burada oyuncularına bir konuşma gerçekleştirdi.

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