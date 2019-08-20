Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Adrien Moerman, yaşadığı sakatlık sonrası geçirdiği operasyon nedeniyle 12 ile 14 hafta arası parkelerden uzak kalacak.

Anadolu Efes'te Moerman şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon kazanılan lig şampiyonluğu ve THY Euroleague'de elde edilen final oynama başarısının mimarlarından olan Adrien Moerman, yaşadığı sakatlık sonrası bu sabah ameliyat oldu. Anadolu Efes Kulübü'nden yapılan açıklamada,"Geçirdiği sakatlık sebebiyle bu sabah ameliyat olan ve 12-14 hafta süresince parkeden uzak kalacak olan oyuncumuz Adrien Moerman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Moerman, geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 36 maçta 12 sayı, 6.1 ribaunt ve 1.5 asist ortalaması yakalamıştı.