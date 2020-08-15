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Anadolu Efes'te sağlık kontrolleri devam ediyor

Anadolu Efes’te yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bryant Dunston, Adrien Moerman, James Anderson ve Rodrigue Beaubois sağlık kontrolünden geçti.

Anadolu Efes'te yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bryant Dunston, Adrien Moerman, James Anderson ve Rodrigue Beaubois sağlık kontrolünden geçti.


Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2020 - 2021 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiğimiz sağlık kontrolleri; Bryant Dunston, Adrien Moerman, James Anderson ve Rodrigue Beaubois ile devam etti. A Takım Masörümüz Barış Erdağı'nın gözetiminde Anadolu Sağlık Merkezi'nde yapılan sağlık kontrolünde dahiliye, efor, kulak-burun-boğaz, göz, genel cerrahi, kardiyoloji ve ortopedi muayeneleri ile kan tahlilleri sorunsuz bir biçimde tamamlanırken; Barış Erdağı kontrollerde oyuncularımız ile ilgili herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını söyledi" denildi.

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