Anadolu Efes'ten 90'lar gecesi

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de oynayacağı Valencia karşılaşmasında basketbolseverlere nostaljik bir akşam yaşatacak. Karşılaşma boyunca taraftarları ile 90'lı yılların en çok beğenilen şarkılarını buluşturacak olan Anadolu Efes, aynı zamanda konsept etkinlikler de düzenleyecek.

Anadolu Efes Spor Kulübü, kendisini 90'lı yıllarda hissetmek isteyen tüm basketbolseverleri Valencia karşılaşmasına bekliyor. 12 Mart 2020 Perşembe akşamı Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20.30'da başlayacak karşılaşma, nostaljik etkinliklere sahne olacak.

90'lı yıllar konseptiyle oynanacak Anadolu Efes - Valencia maçında taraftarları en çok mutlu edecek sürpriz ise Anadolu Efes'in nostaljik formaları olacak. 90'lı yılların tasarım dinamiklerinden esinlenilerek üretilen konsept forma, basketbolseverler için de satışa da sunulacak. Taraftarlar, sınırlı sayıdaki formaları salon içerisindeki stanttan satın alabilecek.

90'lı yılların unutulmaz parçaları çalınacak

Nostaljik gecede basketbolseverleri unutulmaz parçalar da bekliyor olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'na gelecek taraftarlar, 90'lı yılların en akılda kalan parçalarıyla dolu bir akşam yaşayacak.

Koraç Kupası, basketbolseverler için Sinan Erdem Spor Salonu'nda

Bu keyifli akşamın en önemli konuklarından biri de Koraç Kupası olacak. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 1996 yılında kazandığı ve ülkemizin takımlar bazında kazandığı ilk Avrupa kupası olan Koraç Kupası, basketbolseverlerin fotoğraf çekebilmeleri için fuaye alanında bulunacak.

90'lar Sokağı'nda eğlenceli dakikalar yaşanacak

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki fuaye alanı ise 90'lar Sokağı ile birlikte Anadolu Efes taraftarlarının uğrak yeri olacak. Bu sokakta 90'lı yılların en büyük eğlenceleri basketbolseverleri bekleyecek. Taraftarlar, 90'lar sokağında; PlayStation Classic, atari makineleri, langırt, hava hokeyi ve basketbol şut makinesinin yanı sıra sek-sek, hulahop, taso, oyuncu kartları ve ip atlama alanlarını ziyaret edebilecek.

Anadolu Efes - Valencia mücadelesinin bilet satışları sürüyor.