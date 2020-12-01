Anadolu Efes'ten, Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları'na destek

Anadolu Efes Spor Kulübü; toplumsal fayda amaçlı çalışmaları, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve sürdürülebilir yapısıyla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkı sağlamaya devam ediyor.

“Anadolu'dan Yarınlara Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu”nda Anadolu Efes Spor Kulübü'nün rapora konu olan 5 yıllık süreçte hayata geçirdiği proje ve uygulamalarıyla sırasıyla en çok “Amaçlar için Ortaklıklar (SKA.17)” ve “Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA.03)” amaçlarına katkı sağladığı tespit edildi.

Basketbol sevgisini Türkiye'nin her yerine ulaştırmayı hedefleyen Anadolu Efes Spor Kulübü, gençlere sporun açtığı geliştirici yolda ilerleyerek, diğer alanlardaki becerilerini bulmaları ve bunlara odaklanarak çalışmaları için fırsat oluşturmayı sürdürüyor. EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında gerçekleştirdiği projelerle iki kez One Team Altın Ödülü'ne layık görülen Anadolu Efes Spor Kulübü, diğer alanlarda gerçekleştirdiği projelerle de dikkat çekiyor.

Anadolu Efes Spor Kulübü, sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü projeleriyle, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na uyumluluk konusunda da spor dünyasına örnek oluyor. Anadolu Grubu tarafından ikinci kez yayınlanan “Anadolu'dan Yarınlara Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu”nda Anadolu Efes Spor Kulübü'nün rapora konu olan 5 yıllık süreçte hayata geçirdiği proje ve uygulamalarıyla sırasıyla en çok “Amaçlar için Ortaklıklar (SKA.17)” ve “Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA.03)” amaçlarına katkı sağladığı tespit edildi.

Aynı rapora göre Anadolu Efes Spor Kulübü'nün ayrıca Nitelikli Eğitim (SKA.04), Eşitsizliklerin Azaltılması (SKA.10) ve Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA.05) amaçlarında da değer kattığı görüldü.