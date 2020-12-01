Anadolu lezzetleri ekranlara geliyor

Cüneyt Asan ve Adnan Şahin, Anadolu'nun bereketli topraklarının binlerce yıllık öyküsünü ‘Halkın Mutfağı' ismi ile ekranlara taşıyor.

Binlerce yıllık Anadolu lezzetlerinin izini sürmek isteyenleri ekran başına çağıracak bir program başlıyor. ‘Halkın Mutfağı' ismiyle ekrana gelecek programda Cüneyt Asan ve Anadolu Halk Mutfakları Araştırmacısı ve Yazar Adnan Şahin bir araya geliyor. İki isim Anadolu'yu şehir şehir gezip gerçek üreticileri ve her biri kültür mirası olan yemeklerini geniş kitlelerle buluşturmaya hazırlanıyor.

İlk durak Şanlıurfa

Halkın Mutfağı ilk bölümde tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe'den yola çıkıyor. 14 bin yıllık mutfak tarihi olan Urfa'nın damaklarda yer etmiş lezzetleri ve yöreye özgü ürünlerinin tarladan mutfağa uzanan yolculuğu ekrana taşınıyor. Adnan Şahin ve Cüneyt Asan'ın sunumuyla hazırlanan program her Pazar saat 11.15'te seyirci ile buluşacak.