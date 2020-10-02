Anadolu şehirlerinin başkanlarından Kağıthane'ye ziyaret

Mevcut çalışma ve projeleri istişare etmek üzere Anadolu şehirlerinden ziyarete gelen belediye başkanları Kağıthane'de ağırlandı.

Muş'un Kızılağaç Belediye Başkanı Burhan Öğüt ile Sungu Belediye Başkanı Mehmet Salih Gürtürk, Kırklareli'nin Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün ve Düzce'nin Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, farklı tarihlerde Kağıthane'ye gelerek çalışma ve projeleri istişare ettiler. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmalarda kentsel dönüşüm, sosyal sorumluluk faaliyetleri, çevre politikaları ve pandemi konuları ele alındı.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Yerel yönetimler olarak özellikle pandemi sürecinde mevkidaşlarımızla daha sıkı işbirliği ve iletişim kurma yoluna gittik. Tecrübe ve mevcut çalışmalarımızı değerlendirdik. Pandeminin yayılımının önlenmesi için bireysel tedbirler kadar yerel yönetimlerin uygulamaları da büyük önem arz ediyor. Kağıthane'de bu süreçte 2 milyondan fazla maskeyi ücretsiz dağıttık ve ihtiyaç sahibi 40 bin aileye erzak yardımında bulunduk. Kağıthanemizin ana caddeler ve 2 binden fazla ara sokağında detaylı temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdik. 10 bine yakın bina ve iş yerinin, 300'ün üzerinde parkın, taksi ve toplu ulaşım araçları ile tüm ibadethanelerin detaylı dezenfektesini sağladık. Okullarımıza ve kurumlara toplam 100 tonun üzerinde temizlik malzemesi desteği verdik. Başkanlarımızla da bu süreci değerlendirerek, çalışmalarımızı paylaştık'' diye konuştu.