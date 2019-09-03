Anadolu Sigorta, Maxitech ile Silikon Vadisi'ne açılıyor

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Softtech'in San Francisco'daki iştiraki Maxitech, Anadolu Sigorta ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında Maxitech, başta Insurtech ve yapay zeka olmak üzere, nesnelerin interneti, blockzincir teknolojisi ve bulut gibi konulardaki gelişmeleri yerinde izleyerek firmanın yeni ürün ve hizmetler geliştirmesine katkı sağlayacak.

Türkiye ve yurtdışındaki firmalara kurumsal inovasyon servisi vererek, bu firmaları dünyada teknolojiye yön veren en önemli merkez olan Silikon Vadisi'nde Start-up ekosistemiyle buluşturan Maxitech, köklü firmaların dijital dünyaya ayak uydurmasına ve global olarak rekabet etmelerine yardımcı oluyor. Silikon Vadisi'ndeki ofisiyle dünyadaki teknolojik gelişmelerin kalbinde yer alan Maxitech, Türkiye'deki firmalara artı değer sağlayan çözüm ve hizmetler konusunda kurumsal inovasyon servisi veriyor. Bu servis, Türkiye'deki şirketleri Silikon Vadisi'nin en ileri teknolojiyi en inovatif olarak kullanan startuplarıyla buluşturuyor.

Hizmet verdikleri tüm sektörlerde müşterilerinin gereksinimlerine anında odaklanarak etkili ve kalıcı çözümler üreten Maxitech, sigorta sektöründe dijital dönüşüme öncülük eden Anadolu Sigorta'yla yaptığı iş birliği kapsamında Silikon Vadisi'ndeki tecrübesi ve uzmanlığı ile çözüm önerileri sunacak.

“Dijitalleşen dünyaya ayak uyduranlar kazanacak”

Anadolu Sigorta'nın ihtiyaçlarına yönelik çözüm sunmak üzere kurumsal inovasyon servisi vermeye başladıklarını ifade eden Maxitech CEO'su Burak Arık, “Dijitalleşen dünyadaki yeniliklere ayak uydurmak, dijitalleşme fırsatlarını daha yakından araştırmak ve sektördeki öncü rolümüzü pekiştirmek amacıyla Silikon Vadisi'ndeki ofisimizde Anadolu Sigorta'ya hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Silikon Vadisi'nde, global anlamda rekabet eden, inovasyon ve teknolojiyle rekabette öne çıkmak isteyen Türk şirketleri için büyük bir potansiyel var ve biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çalıştığımız firmaların en son teknolojiyi kullanmasına veya burada en iyi teknolojiyi üreten startuplarla iş birliği yapmasına imkan sağlıyoruz. San Francisco'daki Maxitech ofisimizde Anadolu Sigorta'dan konusunda uzmanlar çalışırken, ekibimiz de Anadolu Sigorta'nın ihtiyaçlarına yönelik çözüm ortaklığı için iş birliği fırsatlarını araştırıyor” dedi.

Dijitalleşen dünyaya ayak uydurmayı başaran firmaların varlığını sürdürebildiği bir dönemde olduğumuzu vurgulayan Arık sözlerine şöyle devam etti: “Dijitalleşen dünya, farklı ihtiyaçlar ve tüketim şekillerini doğururken şirketler bu yeni duruma ayak uydurmaya çalışıyor. Sürekli olarak gelişip çeşitlenen dijital dünyada müşterilere kusursuz bir deneyim sunmak için dönüşümün yolunu tutanlar, rakiplerinden sıyrılarak verimliliğini artıracaktır.”

Hızla gelişen teknoloji ile dijitalleşmenin, yüksek müşteri memnuniyeti, verimli iş modelleri, hızlı hareket yeteneği gibi pek çok avantaj sunduğunu belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, Maxitech sayesinde, bu alandaki trendleri yakından takip ederek, en yenilikçi uygulamaları Türkiye'ye getirmek amacıyla iş birliği kurduklarını belirtti. Abacı, “Sigorta şirketlerinin hızla teknoloji şirketlerine dönüştüklerini görüyoruz. Anadolu Sigorta olarak, 94 yıllık tecrübemizi teknolojiyle buluşturarak sigortacılığa yeni bir açılım getiren şirket olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.