Anadolu tarihi moda defilesinde

İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü tarafından düzenlenen “Değerlerimiz Önceliğimizdir” defilesi, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen İkinci İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde gerçekleştirildi. Anadolu'nun her yöresine dokunan defile için Moda Tasarım Bölüm Başkanı Nihal Bolkol, Öğretim Görevlileri; Ayten Gedik, Gülgün Tekin, Dilek Aydemir ve öğrencileri tarafından beş sahneden oluşan koleksiyon hazırlandı.

Anadolu'nun her yöresinden izler var

Gücün Zaferi, Amazonlar, Pamukkale, Zeugma ve Osmanlı sahnelerinden oluşan defilede, Asil Çağıl'ın koreografisiyle Aslı Ceren Şimşek, Yasemin Yeniay, Asya Öztürk, Yana Shmidt ve Yağmur Ayaz gibi tanınmış modeller ile öğrenci mankenler tarafından tüm koleksiyon beğeniye sunuldu.