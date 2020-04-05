Anadolu Yakası sahil şeridi boş kaldı

Araç yoğunluğunun oldukça düştüğü sahil yolu havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların kapatıldığını açıklamasının ardından İstanbul Anadolu Yakası sahil şeridinin boş kaldığı gözlendi. Her gün binlerce aracın geçtiği Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla sahil şeridinin boş kalması adeta hayalet şehri andırdı. Boş kalan sahil yolu havadan da görüntülendi.