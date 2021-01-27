İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anadolu Yakası'nda beklenen kar yağışı başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı yeniden başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı yeniden başladı. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden Aydos Tepesi'nde kar etkisini göstererek lapa lapa yağarak etkisini sürdürmeye devam ediyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan kar uyarısı sonrası Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası'nın Kartal Aydos Ormanı civarında karla karışık olarak başlayan yağış yerine lapa lapa yağan kar yağışına bıraktı.


Öte yandan gece saatlerinde şiddetini artırması beklenen kar yağışının şehir merkezlerinde de etkili olması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.