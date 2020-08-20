Anadolu Yakasında sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar üst geçit altlarına ve otobüs duraklarına sığınırken D-100 Karayolunda yoğun trafik oluştu.

Beklenen sağanak yağmurun bastırmasıyla birlikte yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar üst geçitlerin altlarına ve otobüs duraklarına sığındı. Sakarya'dan gelen bazı vatandaşlar yağmurun başlamasıyla birlikte, "Hiç tahmin etmiyorduk, Sakarya'dan geldik. Orada hava çok güzeldi" derken, D-100 Karayolunun yanında bulunan üst geçidin altına sığınan bazı vatandaşlar da işe giderken yağmura yakalandıklarını belirterek, "Ansızın oldu işe gidiyorum" dedi.