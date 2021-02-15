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Anadolu Yakası'nda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor. Anadolu Yakasında da yoğun bir şekilde yağan kar bazı bölgelerde tipi şeklinde görülüyor.


İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor. Anadolu Yakasında zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yağışı da aralıksız devam ediyor. Yoğun kar yağışının devam ettiği Anadolu Yakasında ise araçları ile ilerlemek isteyen sürücüler yollarda zor anlar yaşıyor.

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