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Anadolu Yakası'ndaki 14 ilçe beledisinin 2023 yılı bütçeleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantısında Anadolu Yakası’ndaki 14 ilçe beledisinin 2023 yılı bütçeleri onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantısında Anadolu Yakası'ndaki 14 ilçe beledisinin 2023 yılı bütçeleri onaylandı. En yüksek bütçe 3 milyar 300 milyon lirayla Üsküdar Belediyesinin oldu.



İBB Meclisi Kasım ayı toplantısının beşinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki Belediye Binası'nda yapıldı. Toplantıda Anadolu Yakası'ndaki 14 ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçesi konuşuldu. Belediyelerin 2023 yılı bütçeleri sunulan teklifteki şekliyle onaylandı. 14 belediye arasında en yüksek bütçe 3 milyar 300 milyon lirayla Üsküdar Belediyesinin oldu. En düşük bütçe ise 107 milyon lirayla Adalar oldu.



Anadolu Yakası'ndaki 14 ilçe belediyesinin onaylanan 2023 yılı bütçesi ise şu şekilde:


Adalar: 107 milyon lira


Ataşehir: 1 milyar 700 milyon lira


Beykoz: 1 milyar 988 milyon lira


Çekmeköy: 1 milyar 575 milyon lira


Kadıköy: 2 milyar 450 milyon lira


Kartal: 1 milyar 890 milyon lira


Maltepe: 1 milyar 720 milyon lira


Pendik: 2 milyar 200 milyon lira


Sancaktepe: 1 milyar 910 milyon lira


Sultanbeyli: 1 milyar 450 milyon lira


Şile: 485 milyon lira


Tuzla: 1 miyar 411 milyon lira


Ümraniye: 2 milyar 300 milyon lira


Üsküdar: 3 milyar 300 milyon

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