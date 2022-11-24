Anadolu Yakası'ndaki 14 ilçe beledisinin 2023 yılı bütçeleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantısında Anadolu Yakası'ndaki 14 ilçe beledisinin 2023 yılı bütçeleri onaylandı. En yüksek bütçe 3 milyar 300 milyon lirayla Üsküdar Belediyesinin oldu.

İBB Meclisi Kasım ayı toplantısının beşinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki Belediye Binası'nda yapıldı. Toplantıda Anadolu Yakası'ndaki 14 ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçesi konuşuldu. Belediyelerin 2023 yılı bütçeleri sunulan teklifteki şekliyle onaylandı. 14 belediye arasında en yüksek bütçe 3 milyar 300 milyon lirayla Üsküdar Belediyesinin oldu. En düşük bütçe ise 107 milyon lirayla Adalar oldu.

Anadolu Yakası'ndaki 14 ilçe belediyesinin onaylanan 2023 yılı bütçesi ise şu şekilde:

Adalar: 107 milyon lira

Ataşehir: 1 milyar 700 milyon lira

Beykoz: 1 milyar 988 milyon lira

Çekmeköy: 1 milyar 575 milyon lira

Kadıköy: 2 milyar 450 milyon lira

Kartal: 1 milyar 890 milyon lira

Maltepe: 1 milyar 720 milyon lira

Pendik: 2 milyar 200 milyon lira

Sancaktepe: 1 milyar 910 milyon lira

Sultanbeyli: 1 milyar 450 milyon lira

Şile: 485 milyon lira

Tuzla: 1 miyar 411 milyon lira

Ümraniye: 2 milyar 300 milyon lira

Üsküdar: 3 milyar 300 milyon