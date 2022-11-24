Anadolu Yakası'ndaki 14 ilçe beledisinin 2023 yılı bütçeleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantısında Anadolu Yakası’ndaki 14 ilçe beledisinin 2023 yılı bütçeleri onaylandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantısında Anadolu Yakası'ndaki 14 ilçe beledisinin 2023 yılı bütçeleri onaylandı. En yüksek bütçe 3 milyar 300 milyon lirayla Üsküdar Belediyesinin oldu.
İBB Meclisi Kasım ayı toplantısının beşinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki Belediye Binası'nda yapıldı. Toplantıda Anadolu Yakası'ndaki 14 ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçesi konuşuldu. Belediyelerin 2023 yılı bütçeleri sunulan teklifteki şekliyle onaylandı. 14 belediye arasında en yüksek bütçe 3 milyar 300 milyon lirayla Üsküdar Belediyesinin oldu. En düşük bütçe ise 107 milyon lirayla Adalar oldu.
Anadolu Yakası'ndaki 14 ilçe belediyesinin onaylanan 2023 yılı bütçesi ise şu şekilde:
Adalar: 107 milyon lira
Ataşehir: 1 milyar 700 milyon lira
Beykoz: 1 milyar 988 milyon lira
Çekmeköy: 1 milyar 575 milyon lira
Kadıköy: 2 milyar 450 milyon lira
Kartal: 1 milyar 890 milyon lira
Maltepe: 1 milyar 720 milyon lira
Pendik: 2 milyar 200 milyon lira
Sancaktepe: 1 milyar 910 milyon lira
Sultanbeyli: 1 milyar 450 milyon lira
Şile: 485 milyon lira
Tuzla: 1 miyar 411 milyon lira
Ümraniye: 2 milyar 300 milyon lira
Üsküdar: 3 milyar 300 milyon