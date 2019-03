Anadolu'daki çocuklara ‘umut' oldular

Anadolu'daki köy okullarında eğitim gören binlerce çocuğa ulaşan Bir Çocuk Bir Umut Derneği, 9 yılını Marmara Üniversitesi'ndeki tanıtım etkinliğinde anlattı. Etkinlikte köy okullarında eğitim gören çocukların hayallerine dair hikayeler ve mektuplar paylaşıldı.

Güneşin Çocuklarına Yardım Kulübü adıyla 2010 yılında bir öğrenci kulübü olarak yola çıkan Bir Çocuk Bir Umut Derneği, geride kalan 9 yılda binlerce çocuğa ulaştı. Bu güne kadar 62 ilde 145 köy okulunda proje gerçekleştiren Bir Çocuk Bir Umut'un Anadolu yollarında geçen 9 yılı, Göztepe'deki Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım etkinliğinde anlatıldı. Bir Çocuk Bir Umut Derneği Başkanı Erkam Avcı'nın açılış sunumuyla başlayan etkinlikte, köy okullarında öğrenim gören çocukların hayallerine dair hikayeler de paylaşıldı. Dokunaklı anların yaşandığı etkinlik, bir o kadar da neşeli anlara sahne oldu. Programda Bir Umut Bir Çocuk'la mektup kardeşi olan ve köy okullarında eğitimini sürdüren çocukların mektupları ve şiirleri de okundu. Bir Çocuk Bir Umut gönüllüleri tarafından el emeğiyle meydana getirilen ürünler de etkinlik boyunca Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde çocuklar yararına ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İHA'ya konuşan Bir Umut Bir Çocuk Derneği Başkanı Erkam Avcı, “Hikayemiz 2010 yılında bir öğrenci kulübü olarak başladı. 2017 yılından bu yana da hem dernek, hem öğrenci kulübü olarak yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Gönüllülerimizle birlikte her ay Anadolu'da 2 ildeki 2 köy okuluna gidiyor ve orada öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik atölyeler ve etkinlikler yapıyoruz. Aynı zamanda gittiğimiz okulların kütüphanelerini kitaplarla, ana sınıflarını oyuncaklarla zenginleştiriyoruz. 2 yılda bir gittiğimiz okullardaki çocukları, Çocuk Şenliği adı altında İstanbul'da topluyoruz. En önemlisi de, her gittiğimiz okuldaki çocukla mektup kardeşi oluyoruz. Her ay bize binlerce, sevgi dolu mektuplar geliyor” diye konuştu.