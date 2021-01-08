Anadoludan gelen profesyonel dilendiricilere göz açtırılmıyor

Anadolu'nun özellikle belirli illerinden İstanbul'a gelen dilenciler, insanların duygularını sömürüyor. Dilenciliği adeta profesyonel meslek haline getiren şahıslar bazen çocukları, bazen ise sözde engellerini duygu sömürüsü aracı olarak kullanıyor. İstanbul'un kalabalık meydanlarında ise zabıta ekipleri, dilencilere göz açtırmıyor.

Anadolu'da özellikle belirli illerinden yola çıkan profesyonel dilenciler, İstanbul ve diğer büyük illerde insanların duygularını sömürüyor. İşlek caddelerde, meydanlarda ve trafik ışıklarında boy gösteren dilenciler, duygu sömürüsü aracı olarak kimi zaman çocuklarını, kimi zaman sözde engellerini kullanıyor. Dilencilikten ciddi kazançlar elde eden şahıslar, bir süre sonra Anadolu'dan geldikleri illere geri dönüyor.

İstanbul'un en işlek meydanlarından olan Taksim'de ise dilencilere göz açtırılmıyor. Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve sivil polislerin dün gerçekleştirdiği operasyonlarda meydanda bulunan dilenciler toplandı. Bir kadın dilenci ekiplerin kendisine yaklaşması üzerine kaçmaya kalktı. Ekipler kısa süren kovalamanın ardından kadını yakalayarak ekip aracına bindirdi. Operasyon boyunca yaklaşık 30 dilenci ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan dilenciler Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocuk dilenciler ise Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zabıta müdürlüğüne götürülen dilencilere Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 204 lira idari para cezası işlemi uygulandı.